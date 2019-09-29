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Как покоряют небоскрёбы 

Рамблер 1 час назад
В сети появилось видео, которое Ален Робер, более известный как французский Человек-паук, снял во время покорения небоскрёба во Франкфурте-на-Майне. Также съёмку вёл очевидец с земли. На кадрах видно, как 57-летний экстремал забирается на 153-метровую высоту. На подъём альпинисту потребовалось 20 минут, после чего Ален Робер благополучно спустился вниз, где его задержали сотрудники правоохранительных органов. Полиция проверит, не нарушил ли экстремал право на частную собственность.
Видео , Ален Робер , МВД , Франкфурт-На-Майне
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