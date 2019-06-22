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Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео 

News.ru 1 час назад
Видео, на котором запечатлён конфликт Бари Алибасова и его знакомой, диетолога Марият Мухиной, было опубликовано в Интернете. На кадрах, сделанных в подъезде дома, где проживает основатель группы «На-На», виден сам продюсер, врачи и полицейские.
Алибасов выставил посетителей за дверь после того, как медики попытались сделать ему укол. Он заявил, что из-за действий Мухиной чуть не умер.
По словам мужчины, он знаком с диетологом около 10 лет и давно подозревает, что она «пичкала его какими-то психотропными препаратами». Кроме того, отметил продюсер, Мухина интересовалась его документами на недвижимость и даже приезжала с адвокатом после того, как знаменитость выписали из больницы, передаёт Life.
Как ранее писал News.ru, Мухина заявила, что помощники Алибасова не дают врачам проводить назначенное ему лечение. Доктор, которую обвинили в том, что она представляется специалистом института Склифосовского, рассказала, что никогда этого не делала, но уже 10 лет является подругой и личным диетологом продюсера.
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Видео , Бари Алибасов
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