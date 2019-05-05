Разобраться с дольщиками: депутат пострелял из автомата

Разобраться с дольщиками: депутат Госдумы пострелял из автомата

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин оказался в центре скандала, постреляв из автомата в городе Камышлове . По словам парламентария, оружие было «охолощенным», а сам он «сделал глупость» и готов предстать перед комиссией Думы по этике. По неофициальным данным, в отношении Ионина возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Стрельба из огнестрельного оружия в городе Камышлове может стать основанием для лишения иммунитета депутата Государственной Думы от Свердловской области Дмитрия Ионина. Об этом сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает НСН.

В отношении парламентария завели уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), заявил источник, но официально ГУ МВД не подтверждает эти слухи.

Отмечается, что ситуацию взяли на контроль в Генпрокуратуре и впоследствии могут внести в Думу представление о лишении Ионина депутатской неприкосновенности. Сам парламентарий заявил, что готов понести административную ответственность за нарушение общественного порядка.

«Звонили из больших московских кабинетов, но сейчас проблем нет», — отметил Ионин. Он добавил, что 5 мая планирует провести пресс-конференцию — туда придет его помощник с автоматом, из которого велась стрельба. «Автомат будет… Я никогда бы настолько классно не смог привлечь внимание к проблеме», — передает слова депутата ФАН.

Напомним, в субботу, 4 мая в городе Камышлов произошел инцидент со стрельбой. На кадрах видео, оказавшихся в распоряжении местных СМИ, запечатлена группа мужчин с автоматом, стреляющая в воздух очередями. По сведениям журналистов, одним из стрелков был депутат Дмитрий Ионин, приехавший в Камышлов разбираться с проблемами обманутых дольщиков.

«Я приехал в Камышлов, потому что мы уже больше двух лет занимаемся темой с обманутыми людьми, которых обокрал застройщик по фамилии Блинов. Люди взяли кредиты, вложились в строительство его дома, квартиры не получили, сейчас платят кредиты», — заявил парламентарий в интервью изданию Znak.com.

По словам Ионина, местный глава отделения партии «Справедливая Россия» дал ему охолощенный (предназначенный для стрельбы холостыми патронами — «Газета.Ru») автомат Калашникова.

«Я нажал — пострелял. Приехала полиция. Охолощенный автомат я действительно взял в руки, видео все видели. К нам приехали сотрудники: экипажи ДПС и ППС, заблокировали мою машину, не давали проехать. На вопрос «Где автомат?», мы отвечали, что вот он, готов сдать, но никому это не было интересно»,

Он добавил, что местная прокуратура «его не любит». При этом Ионин отметил, что с депутатов надо спрашивать «в три раза больше», чем с «обычных людей». Однако «ничего ужасного» он не сделал, убежден справедливоросс.

Дмитрий Ионин получил мандат депутата Госдумы в октябре 2017 года после того, как экс-депутата Александра Буркова назначили исполняющим обязанности губернатора Омской области.

Депутаты и сенаторы регулярно становятся «героями» происшествий со стрельбой. Правда, обычно обходится без жертв. 30 августа 2017 года экс-член Совета Федерации Умар Джабраилов был задержан полицией в московской гостинице «Four Seasons» по обвинению в хулиганстве, после того как в своем номере открыл огонь из наградного пистолета.

«29 августа вечером в полицию поступило сообщение о том, что в отеле, расположенном в центральной части города, постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвел выстрелы вверх. Пострадавших в результате происшествия нет», — заявили в МВД.

Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

В окружении Джабраилова полагают, что выстрелы, по их мнению, были произведены случайно, при этом — не в «общественном месте», как утверждает следствие. Номер в отеле, согласно гражданскому законодательству, является временным местом жительства арендовавшего его гражданина.

27 октября 2017 года Джабраилов признан судом виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Определено наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей. Спустя месяц в ходе заседания Тверского суда Москвы Джабраилов признал свою вину в хулиганстве с применением оружия. В итоге бывшего сенатора приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей.