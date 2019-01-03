Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»

В небе над городом одновременно вспыхнуло множество ярких огней.

Жители Нью-Йорка стали свидетелями необычного зрелища, которое многие успели связать с появлением неопознанных летающих объектов. В небе над городом вспыхнуло множество огней, ярко осветивших облака голубым светом.

Видео, которое мгновенно стало вирусным, очевидцы распространили по Сети.

Приверженцы теории существования внеземной жизни вспомнили планету Нибиру, приближение которой уфологи ждут не первый год.

В действительности, то, что многие жители приняли за «вторжение» инопланетян, оказалось вполне земным происшествием. На заводе энергетической компании взорвался мощный генератор. Именно последствия этого инцидента наблюдали жители мегаполиса.

Авария повлияла на энергоснабжение города. С перебоями работал метрополитен и один из местных аэропортов.