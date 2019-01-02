Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Последствия обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске 

Рамблер 1 час назад
RT публикует снятые с беспилотника видеокадры разрушенного подъезда жилого дома в Магнитогорске. На месте происшествия продолжается спасательная операция. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тело девятого погибшего.
Видео , МЧС , Магнитогорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В действиях России увидели сигнал для США1
Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске26
Москву накроют 20-градусные морозы18
Путин обсудил с Макроном провокацию Украины37
Минтруд обрадовал россиян допотпуском в Новом году8
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
01:00
«Мне вообще везет на щедрых»
Шоу-бизнес
02:24
Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет
Общество Статьи
01:14
Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске
Происшествия
00:43
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
Шоу-бизнес
Материал CNN взбесил Киев
В мире Украина
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение