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Последствия обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске
Рамблер
1 час назад
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RT публикует снятые с беспилотника видеокадры разрушенного подъезда жилого дома в Магнитогорске. На месте происшествия продолжается спасательная операция. Сотрудники
МЧС
извлекли из-под завалов тело девятого погибшего.
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Магнитогорск
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