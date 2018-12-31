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Канатоходец прошелся над Тверской площадью
Рамблер
32 минуты назад
Комментарии
В
Москве
экстремал удивил прохожих: он прошелся между двумя зданиями на Тверской площади. На своей страничке Максим Кагин заявил, что это была репетиция перед его главным выступлением рядом с Кремлем. Подробнее смотрите на телеканале Москва 24.
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