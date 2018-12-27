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Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом 

Рамблер 1 час назад
Российский космонавт Олег Кононенко поздравил всех с наступающим Новым годом. Сейчас он находится на Международной космической станции. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
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