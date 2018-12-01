На Украине замминистра напал на депутата Рады

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На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады 

РИА Новости + ещё 6 39 минут назад
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак в прямом эфире политического ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева.
Причиной столь агрессивного поведения чиновника стали слова нардепа о провокации Украины в Керченском проливе.
"В этом конфликте была не заинтересована Российская Федерация. Благодаря этому инциденту, я думаю, была достигнута одна из целей, — сорвалась встреча Президента Соединенных Штатов и России на саммите G20", — заявил Мураев.
Тогда Грымчак, назвав депутата "малоросом" и "подлюкой", подошел к нему и с силой пнул стойку, за которой тот стоял. После этого конструкция упала на Мураева. Действия замминистра вызвали негодование зрителей.

Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.
В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей Украины. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности, право на участие в выборах.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.
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Петр Порошенко , Владимир Путин , СБУ , Верховная Рада , Видео , В мире , Украина , США
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