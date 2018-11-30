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Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник 

Lenta.ru + ещё 8 3 часа назад
Президент США Дональд Трамп разочаровался в синхронном переводе во время приветственной речи аргентинского коллеги Маурисио Макри. Видео из президентской резиденции в Буэнос-Айресе публикует на своей странице в Facebook Rioja Noticias.
По словам Трампа, он гораздо лучше сам понял слова президента Аргентины, чем в интерпретации. «Но все нормально», — отметил он, бросая приемник для синхронного перевода на пол. Затем глава государства невозмутимо продолжил свою речь.
Пользователи Twitter отметили, что американский президент сам виноват, поскольку держал устройство для перевода неправильно. Другие указали, что Трампу должны были выдать гаджет, который не был был таким большим. Некоторые также отметили, что глав государства просто оставил его на полу, так как рядом не оказалось человека, которому можно было бы отдать устройство.
Трамп прибыл в Буэнос-Айрес на саммит G20, который проходит с 30 ноября по 1 декабря. У него планируется, в частности, встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
29 ноября американский лидер сообщил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе.
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Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Владимир Путин , Видео , В мире , Аргентина , Буэнос-Айрес , США
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