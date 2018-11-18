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Маленькие дельфины резвятся в заливе Монтерей
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Маленькие дельфины резвятся в заливе Монтерей
Рамблер
1 час назад
Комментарии
В
США
в заливе Монтерей можно увидеть недавно родившихся дельфинят. Млекопитающих не пугают заинтересованные взгляды туристов: здесь можно круглый год наблюдать за китами и дельфинами, и они уже привыкли к людям.
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