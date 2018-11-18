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Более ста корги приняли участие в соревнованиях в Пекине
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Более ста корги приняли участие в соревнованиях в Пекине
Рамблер
1 час назад
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Около 150 собак породы корги приняли участие в ежегодных состязаниях в Пекине. Животные играли в футбол, соревновались в беге, плавании и других видах спорта.
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