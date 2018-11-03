Панды резвятся в снегу

Животные бегают по заснеженной земле, кувыркаются, играют с мячом. Пара чёрно-белых медведей переехала на северо-восток Китая в 2016 году, до этого они почти десять лет жили в юго-западной части страны. Но, видимо, снег пришёлся им по вкусу.