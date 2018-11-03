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Панды резвятся в снегу
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Панды резвятся в снегу
Рамблер
1 час назад
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Животные бегают по заснеженной земле, кувыркаются, играют с мячом. Пара чёрно-белых медведей переехала на северо-восток Китая в 2016 году, до этого они почти десять лет жили в юго-западной части страны. Но, видимо, снег пришёлся им по вкусу.
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