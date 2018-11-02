Troika тирании: США нашли новых врагов

Вашингтон определил для себя новую «ось зла», а точнее — «тройку тирании». По крайней мере, именно так советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Речь Болтона — известного «ястреба» в администрации Дональда Трампа — уже сравнили со спичем президента Джорджа Буша-младшего, а также нашли основания полагать, что слова советника Трампа связаны с его желанием продолжать санкционное давление на эти государства.
Использовав транслитерацию русского слова «тройка» (troika of tyranny), советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не потерпит присутствия в одном полушарии с ними «диктаторов и деспотов».
«Тройка тирании, этот треугольник террора, простирающийся от Гаваны до Каракаса и Манагуа, является причиной множества человеческих страданий, импульсом для колоссальной региональной нестабильности и истоком грязной колыбели коммунизма в Западном полушарии», — сказал Болтон, выступая в Майами перед аудиторией американских граждан из числа кубинских эмигрантов и их потомков.
Советник американского президента также анонсировал принятие новых мер в отношении социалистических стран, пообещав, что они вскоре «ощутят всю тяжесть крепкого санкционного режима Америки».
Выступление Болтона — еще одна возможность мобилизовать консервативный электорат перед промежуточными выборами в американский конгресс, которые пройдут 6 ноября.
Комментируя жесткое выступление Болтона, журнал Vice сравнил его со знаменитой речью президента США Джорджа Буша-младшего о странах «оси зла». На тот момент президент США выступил с ней в 2002 году и назвал страны — Ирак, Иран и Северную Корею — государствами «оси зла», враждебными американским интересам. При этом тогдашний Иран и Ирак конфликтовали друг с другом.
В отличие от Ирана и КНДР, ни одна из упомянутых Болтоном стран Латинской Америки не несет каких-либо вызовов безопасности США.
«Речь Болтона, похоже, призвана ознаменовать новую эру отношений США с Латинской Америкой. Она предвещает масштабную эскалацию внешней политики США, где Вашингтон пытается диктовать, как должны существовать три суверенные страны», — пишет Vice.
Высказывание Болтона говорит о том, что США Дональда Трампа — в отличие от его предшественника Барака Обамы — будут с жесткостью действовать в отношении перечисленных трех стран, обращает внимание издание.
Сам Болтон заявил, что настало время «увеличить давление, а не уменьшить его».
Венесуэлу, Кубу и Никарагуа объединяет то, что там у власти находятся левые политические режимы. При этом политическая ситуация в этих государствах разная.
Никарагуа еще некоторое время назад находилась в ровных отношениях с США, но в последний год они серьезно ухудшились из-за обострения конфликта между правительством во главе с президентом Даниэлем Ортегой и оппозицией.
В июне власти США расширили «список Магнитского», включив в него трех должностных лиц из Никарагуа, которые, по версии Вашингтона, были вовлечены в серьезные нарушения прав человека или которые были вовлечены в коррупционную деятельность, — их активы были заблокированы.
Венесуэла давно находится под санкциями США — правительство Николаса Мадуро обвиняется Белым домом в репрессиях против оппозиции. В свою очередь, Куба, дипломатические отношения с которой возобновил Барак Обама, вновь подвергается давлению США за нарушения прав человека.
Кроме того, Вашингтон требует от правительства Острова Свободы разобраться в причинах «акустической атаки» на посольство США в Гаване летом 2018 года. Как сообщили американские власти, число американских дипломатов, которые пострадали от предполагаемого нападения, возросло до 25 человек.
В сентябре 2018 года нейрофизиолог Аллан Фрей, который многие годы консультировал власти США, заявил The New York Times, что акустическую атаку на американское посольство на Кубе могла организовать ориентирующаяся на связи с Россией часть кубинского правительства. По его словам, часть руководства Кубы могла использовать «микроволновую атаку» на американских дипломатов, чтобы сорвать улучшение отношений с США.
Трамп дал понять, что пока не собирается снимать с острова экономическое эмбарго — в сентябре он подписал указ о его продлении еще на один год. В тексте указа сказано, что это остается в числе национальных интересов США. В свою очередь, Болтон сообщил, что Соединенные Штаты запретят транзакции с более чем 20 кубинскими компаниями, связанными с военными и спецслужбами.
Болтон также заявил, что Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Венесуэлы.
По имеющимся данным, новые ограничения затронут экспорт золотых запасов из латиноамериканской страны. Предполагается, что данные санкции защитят американских предпринимателей и компании от «коррупционных и мошеннических» транзакций с золотом запасом Венесуэлы.
Стоит отметить, что Болтон произнес свою речь, где говорил о Кубе, в то же время, когда в Москве с первым официальным визитом находится председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель.
В заявлении, которое было принято по итогам встречи лидеров РФ и Кубы, Россия выступила за отмену введенной США экономической блокады острова Свободы. Эксперты отмечают, что Гавана хочет активизировать отношения с Москвой, в том числе и в военной сфере, однако о каком-то размещении российских военных на острове речи не идет.