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Крыса троллит кота
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Крыса троллит кота
Рамблер
1 час назад
Комментарии
Видео с нью-йоркского рынка, где крыса забуллила кота. Впрочем, тот, кажется был не против. Они явно отыграли свою обычную сценку
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