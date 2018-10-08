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Крыса троллит кота
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Крыса троллит кота 

Рамблер 1 час назад
Видео с нью-йоркского рынка, где крыса забуллила кота. Впрочем, тот, кажется был не против. Они явно отыграли свою обычную сценку
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