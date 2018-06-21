Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка 

В зоопарке города Батон-Руж в американском штате Луизиана тигр проголодался настолько, что решился напасть на человека. Этот момент засняли посетители зоосада. На кадрах видно, как мужчина позирует, стоя возле стеклянной перегородки. На заднем плане тигр начинает подкрадываться к человеку, переходя через небольшой водоём. Это был популярный Майк, официальный символ Университета штата Луизиана. Хищник серьёзно готовился к прыжку: он медленно шёл по дну, сосредоточенно глядя на потенциальную добычу. Подойдя к перегородке, огромная кошка прыгнула, напугав мужчину. После неудачи тигр прогулялся вдоль перегородки, вероятно, подыскивая новую жертву, а затем попробовал прыгнуть ещё раз. Нападение тигра развеселило посетителей, которые, к счастью, были в безопасности.