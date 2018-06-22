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Самолет «ЮТэйр» загорелся при взлете
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Самолет «ЮТэйр» загорелся при взлете 

Рамблер 1 час назад
Самолет загорелся при взлете в Тюмени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в местной транспортной прокуратуре.
По его словам, сегодня утром лайнер авиакомпании «ЮТэйр», пытавшийся взлететь в аэропорту «Рощино» и уже приступивший к рулению, загорелся — пламя охватило заднее колесо левого шасси.
Сотрудник прокуратуры отметил, что возгорание было вовремя замечено, взлет отложен и никто из 19 пассажиров и двух членов экипажа в результате инцидента не пострадал — все они были эвакуированы.
Тюменская транспортная прокуратура инициировала проверку произошедшего ЧП.
В свою очередь, пассажиры самолета АТR-72, летевшего в Ханты-Мансийск, рассказали порталу Ura.ru, что экипаж дважды сообщал о технических неполадках на борту. В первый раз пассажиров высадили, через час позвав обратно, а во второй, уже при взлете, им вновь сообщили о неполадках.
«Возгорание заметил только пассажир, и все выбежали на улицу», — рассказал один из них.
В самой авиакомпании «ЮТэйр» порталу сообщили, что колесо могло загореться во время торможения.
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