Самолет «ЮТэйр» загорелся при взлете

Самолет загорелся при взлете в Тюмени , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в местной транспортной прокуратуре.

По его словам, сегодня утром лайнер авиакомпании «ЮТэйр» , пытавшийся взлететь в аэропорту «Рощино» и уже приступивший к рулению, загорелся — пламя охватило заднее колесо левого шасси.

Сотрудник прокуратуры отметил, что возгорание было вовремя замечено, взлет отложен и никто из 19 пассажиров и двух членов экипажа в результате инцидента не пострадал — все они были эвакуированы.

Тюменская транспортная прокуратура инициировала проверку произошедшего ЧП.

В свою очередь, пассажиры самолета АТR-72, летевшего в Ханты-Мансийск , рассказали порталу Ura.ru, что экипаж дважды сообщал о технических неполадках на борту. В первый раз пассажиров высадили, через час позвав обратно, а во второй, уже при взлете, им вновь сообщили о неполадках.

«Возгорание заметил только пассажир, и все выбежали на улицу», — рассказал один из них.

В самой авиакомпании «ЮТэйр» порталу сообщили, что колесо могло загореться во время торможения.