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Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
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Вертолет сел у ресторана на набережной Волги 

Рамблер 1 час назад
Необычный случай произошёл в Костроме — возле ресторана на набережной Волги приземлился вертолёт. Посадка случилась ещё 17 апреля, но видео распространили только сейчас. На записи, сделанной очевидцами, видно, как винтокрылая машина приземлилась на набережной, высадила пассажиров, а затем поднялась в воздух и удалилась. По некоторым сведениям, вертолёт принадлежит основателю холдинга «Аксон» Андрею Озерову. Инцидентом уже заинтересовалось МВД на транспорте, так как подобные действия должны быть согласованы с Росавиацией.
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