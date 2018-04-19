Вертолет сел у ресторана на набережной Волги 

Необычный случай произошёл в Костроме — возле ресторана на набережной Волги приземлился вертолёт. Посадка случилась ещё 17 апреля, но видео распространили только сейчас. На записи, сделанной очевидцами, видно, как винтокрылая машина приземлилась на набережной, высадила пассажиров, а затем поднялась в воздух и удалилась. По некоторым сведениям, вертолёт принадлежит основателю холдинга «Аксон» Андрею Озерову. Инцидентом уже заинтересовалось МВД на транспорте, так как подобные действия должны быть согласованы с Росавиацией.