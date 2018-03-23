Кукольный бордель требуют прикрыть феминистки

Французские правозащитницы выступают с требованием прикрыть публичный дом, в котором работают не женщины, а роботы. Бордель открылся пару месяцев назад и пользуется популярностью. Изначально любовные услуги оказывали три искусственные красавицы, но из-за наплыва клиентов пришлось добавить ещё одну. По словам владельца заведения, кукольных путан навещают состоятельные и вполне приличные клиенты. А вот феминистки, ополчившиеся на бордель, полагают, что роботы-путаны не могут оказать сопротивления. То есть фактически силиконовые красотки подвергаются насилию.