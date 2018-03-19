Неадекват залез на ЛЭП, чтоб всех взорвать 

В Красноярске невменяемый мужчина залез на опору линии электропередачи. Буян размахивал бутылкой и угрожал все взорвать. Свои требования он не озвучил. Однако коммунальщики вынуждены были срочно отключить электричество, в результате жители окружающих районов провели в темноте и холоде более двух часов. Прибывшие спасатели не смогли быстро справиться с дебоширом, им понадобилось около получаса, чтобы снять его с 20-метровой высоты. Теперь хулиган объясняет в полиции, почему ему захотелось произвести взрыв. Происшествие сняла на камеру местная жительница.