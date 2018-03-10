Трамп победил благодаря видеоигре «русских троллей» 

CNN нашёл очередное «доказательство» того, что «русские тролли» помогли Дональду Трампу одержать победу на выборах 2016 года. Журналисты обнаружили игру под названием Hilltendo, которая, по их мнению, убедила более шестидесяти миллионов американцев проголосовать за кандидата-республиканца. CNN сообщает, что эта игра, созданная россиянами накануне американских выборов, высмеивает главного противника Трампа Хиллари Клинтон. Любопытно, что о Hilltendo, с помощью которой «русским троллям» удалось вмешаться в избирательный процесс США, все узнали только сейчас, когда прошло больше года после выборов.