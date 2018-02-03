NASA показало панорамное видео Марса

Лаборатория NASA в Пасадене, Калифорния, опубликовала панорамное фото, в котором дается обзор пути марсохода вдоль внешнего края кратер. Невероятный панорамный вид, посланный с поверхности Красной планеты, был создан с использованием изображений, сделанных марсоходом Curiosity rover 25 октября 2017-го.

Это пейзаж одного из наших ближайших галактических соседей, на котором марсоход приземлился в августе 2012-го, пишет Daily Mail

Одна из камер марсохода захватила 16 отдельных живописных изображений, зафиксировав различные космические виды Благодаря некоторым умным визуальным эффектам, которые придают сцене синий оттенок, а не отличительный ржавый красный цвет, обычно связанный с Марсом, перспектива приобретает странно знакомый для нас вид.