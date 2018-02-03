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NASA показало панорамное видео Марса
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NASA показало панорамное видео Марса 

Рамблер 6 часов назад
Лаборатория NASA в Пасадене, Калифорния, опубликовала панорамное фото, в котором дается обзор пути марсохода вдоль внешнего края кратер. Невероятный панорамный вид, посланный с поверхности Красной планеты, был создан с использованием изображений, сделанных марсоходом Curiosity rover 25 октября 2017-го.
Это пейзаж одного из наших ближайших галактических соседей, на котором марсоход приземлился в августе 2012-го, пишет Daily Mail.
Одна из камер марсохода захватила 16 отдельных живописных изображений, зафиксировав различные космические виды Благодаря некоторым умным визуальным эффектам, которые придают сцене синий оттенок, а не отличительный ржавый красный цвет, обычно связанный с Марсом, перспектива приобретает странно знакомый для нас вид.
Космическое агентство также скорректировало баланс белого на изображениях, придавая ему сцене отличительный синий оттенок. На заднем плане видна гора, которая находится в 80 км от марсохода. С высоты 327 метров просматривает кратер Гейл, которому от 3,5 до 3,8 миллиарда лет. Из-за тонкой атмосферы на Марсе на снимках видны даже самые дальние объекты.
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