Число жертв ДТП под Владимиром выросло до 21

При столкновении автобуса с поездом во Владимирской области погибли 21 человек, трое из них дети, сообщил источник «Интерфакса».

Всего в автобусе находились 58 человек, включая водителя.

Ранее сообщалось 17 погибших.

Пресс-секретарь губернатора региона Рита Шляхова рассказала РИА Новости, что автобус заглох на железнодорожном переезде, когда пытался объехать пробку. Также она уточнила, что в автобусе с казахстанскими номерами ехали граждане Узбекистана.

Около 03:30 по московскому времени во Владимирской области на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород.