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В Совфеде заявили о гибридной войне против Крыма
Санкции против России и непосредственно Крыма можно расценивать как «элементы гибридной войны» против страны, они заслуживают «осуждения мировой общественности», считает сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, сообщает RT. Об этом она заявила в Ереване в ходе межпарламентских слушаний на тему противодействия гибридным войнам.
По мнению Ковтиди, с помощью санкций жителей Крыма пытаются наказать за выбор, который они сделали. «Запад забывает, что крымчане на момент воссоединения с Россией уже были республикой, имеющей свой герб, гимн и свой флаг. Существенно, что процесс воссоединения Республики Крым и Севастополя со своей родиной — Россией — соответствовал всем нормам международного права», — сказала она.
Ковтиди считает, что инициаторы гибридной войны используют Крым как повод для противостояния с Россией.
«Не будь Крыма, они нашли бы иные основания для антироссийской истерии», — подчеркнула она, добавив, что такая политика «вредит прежде всего самой Европе и подрывает доверие к европейским институтам».
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