По мнению Ковтиди, с помощью санкций жителей Крыма пытаются наказать за выбор, который они сделали. «Запад забывает, что крымчане на момент воссоединения с Россией уже были республикой, имеющей свой герб, гимн и свой флаг. Существенно, что процесс воссоединения Республики Крым и Севастополя со своей родиной — Россией — соответствовал всем нормам международного права», — сказала она.

Ковтиди считает, что инициаторы гибридной войны используют Крым как повод для противостояния с Россией.

«Не будь Крыма, они нашли бы иные основания для антироссийской истерии», — подчеркнула она, добавив, что такая политика «вредит прежде всего самой Европе и подрывает доверие к европейским институтам».