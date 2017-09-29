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США намерены сбить ракету КНДР над Россией
В случае применения Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты США могут сбить ее над территорией России. Об этом сообщает сайт Defense One.
Такое предложение высказала Лори Робинсон, первая женщина-генерал в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
В то же время Джошуа Поллак, эксперт Института международных исследований Миддлбери, рассказал, что для перехвата ракеты и обеспечения безопасности Западного побережья США, ее могут сбить с помощью миноносцев с управляемым ракетным оружием в районе Дальнего Востока России.
25 сентября министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что Вашингтон объявил войну Пхеньяну, и пригрозил сбивать американские бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны. Пресс-секретарь Белого дома назвал это абсурдом и опроверг объявление войны.
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