США намерены сбить ракету КНДР над Россией

В случае применения Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты США могут сбить ее над территорией России. Об этом сообщает сайт Defense One.

Такое предложение высказала Лори Робинсон, первая женщина-генерал в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В то же время Джошуа Поллак, эксперт Института международных исследований Миддлбери, рассказал, что для перехвата ракеты и обеспечения безопасности Западного побережья США, ее могут сбить с помощью миноносцев с управляемым ракетным оружием в районе Дальнего Востока России.