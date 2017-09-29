Названа причина задержания Навального

Причиной задержания политика Алексея Навального стали «призывы участвовать в несогласованном публичном мероприятии». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве.

Правоохранители подчеркнули, что речь идет о «неоднократных» призывах. Собеседник агентства отметил, что Навального доставили в отдел полиции для разбирательства.

Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что акции оппозиционера согласовали в девяти российских городах, однако он якобы призывает сторонников выходить и на несогласованные митинги.

В столичном управлении МВД граждан попросили «не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях».