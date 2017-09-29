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Названа причина задержания Навального
Причиной задержания политика Алексея Навального стали «призывы участвовать в несогласованном публичном мероприятии». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве.
Правоохранители подчеркнули, что речь идет о «неоднократных» призывах. Собеседник агентства отметил, что Навального доставили в отдел полиции для разбирательства.
Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что акции оппозиционера согласовали в девяти российских городах, однако он якобы призывает сторонников выходить и на несогласованные митинги.
В столичном управлении МВД граждан попросили «не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях».
Навальный был задержан в подъезде его дома утром 29 сентября. Оппозиционер собирался на вокзал. Он должен был поехать на митинг в Нижний Новгород. Сторонники политика сообщали, что акция в этом городе, запланированная на 29 сентября, была согласована с местными властями. Однако полиция и прокуратура Нижегородской области заявили о незаконности мероприятия.
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