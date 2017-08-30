В Сети ужаснулись съезду с Садового кольца в Москве

В Москве власти города сделали заезд с внутренней части Садового кольца на Ленинский проспект напротив парка Горького. Об этом сообщил пользователь Роман Веденисов в своём аккаунте в Facebook.

«Огневой заезд сделали с внутренней части Садового на Ленинский. И что-то никакого шума. Один Серебренников с Играми престолов в головах», — написал Веденисов.



В комментариях пользователи раскритиковали инициативу властей.



«Представляю какая теперь будет пробка, пока каждый автомобиль вот так будет упихиваться в поворот»; «Пара тройка ДТП — и начнут переделывать. У них такой алгоритм обычно», «По проекту этого разворота нет и не должно быть вообще!», — написали в комментариях к публикации.