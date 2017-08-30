Генпрокуратура заинтересовалась нарушениями при производстве «Пока все дома»

Генпрокуратура России начала проверку сообщений о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома», которая выходила на Первом канале.

«Особое внимание будет уделено использованию 110 млн рублей, которые выделило Минобрнауки РФ на производство видеопаспортов о детях сиротах», — говорится на сайте надзорного ведомства. В ходе проверки будет дана оценка законности действий всех лиц, причастных к изложенным в СМИ событиям.

15 августа бессменный ведущий программы Тимур Кизяков сообщил ТАСС , что вместе с проектом «Пока все дома» ушел с Первого канала по собственному желанию. Причиной ухода он назвал неприемлемые методы руководства канала. По словам Кизякова, программа не почувствовала поддержки и защиты со стороны Первого канала в ситуации с видеопаспортами.

Телеведущий подчеркнул, что обвинять программу в завышенных расходах (100 тыс. рублей за видеопаспорт) несправедливо, поскольку съемочная группа готовит 40-минутный качественный фильм о каждом ребенке по особому сценарию, а на поездки в регионы нужны командировочные. В одной из телекомпаний, которая работает с Первым каналом сообщили, что в отношении Кизякова в апреле было инициировано внутреннее расследование канала после публикаций в социальных сетях о видеопаспортах для детей-сирот и судах за право единоличного использования этого термина.