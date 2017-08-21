Соловьев выдал фальшивое интервью за план развала России

Двадцатого августа в эфире передачи «Воскресный вечер» на «России 1» ведущий Владимир Соловьев рассказал об интервью экс-главы британской разведки MI6, которое ранее признали фейковым. Внимание на это обратил TJournal.

«Бывший английский разведчик рассказывает, что планы после грузинской войны были такие: захватить Кавказ, использовать его для отрыва от России и использовать радикальный ислам для «взрыва» Кавказа и Поволжья», — заявил Соловьев в ходе программы. Также он отметил, что после выхода этого интервью заявления экс-главы MI6 начали называть «правдой-неправдой».

Речь идет об интервью, которое журналисты The Guardian якобы взяли у экс-главы британской разведки MI6 Джона Скарлетта. Новость об этом материале опубликовали некоторые российские СМИ, например, РЕН ТВ . Сообщалось, что Скарлетт заявил о плане по развалу России, который якобы пытались реализовать западные страны.

Позже представители The Guardian пояснили, что «фейковая статья появилась на фальшивом сайте, имитирующем» настоящий сайт газеты, в адресе которого букву «i» заменили на турецкую «ı» без точки. Текст опубликовали 12 августа после годовщины конфликта 2008 года между Россией и Грузией.

Издание Express подчеркивало, что усилия по подражанию веб-сайту The Guardian «были достаточно искусны, использовался поддельный URL-адрес, очень похожий на реальный», однако язык статьи оказался «гораздо менее квалифицированным и имел ошибки, характерные для русскоговорящих».