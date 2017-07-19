Украинский депутат Надежда Савченко назвала «криком о помощи» заявление руководства ДНР о создании вместо Украины нового государства - Малороссии. Об этом сообщает News One.

«Вот это заявление из так называемой ДНР - это был отчаянный крик о помощи, какими словами он бы ни был назван. Мы прекрасно понимаем, что людей, которые остались там, так же не устраивает гнет России», - подчеркнула она.

По мнению Савченко, российские власти сами не были готовы к созданию Малороссии.

Она отметила, что вооруженный конфликт в Донбассе – «это не гражданская война», а «насаженная война властью Кремля».

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что представители регионов Украины, отказавшихся признать новые киевские власти, решили создать в Донбассе новое государство – Малороссию. По его мнению, учреждение Малороссии может остановить «гражданскую войну», тогда как Украина дискредитировала себя и «показала себя как несостоявшееся государство», которое не может прекратить вооруженный конфликт.

Столицей Малороссии планируется сделать Донецк, а Киев приобретет статус историко-культурного центра. Флагом страны будет флаг Богдана Хмельницкого.

Захарченко пояснил, что с помощью создания Малороссии ополченцы предлагают всем жителям Украины мирный выход из войны. Он назвал это предложение первым и последним, и подчеркнул, что для его осуществления также необходима поддержка властей различных регионов, бизнеса и международного сообщества.