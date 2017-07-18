ДНР и ЛНР создадут новое государство

«Ситуация зашла в глухой тупик. Мы предлагаем план реинтеграции страны», - пояснил он. По его словам, решение о создании Малороссии может остановить «гражданскую войну».

Захарченко подчеркнул, что Украина «показала себя как несостоявшееся государство», которое не может остановить вооруженный конфликт.

Глава ДНР подчеркнул, что в новом государстве планируется учредить «переходный период» сроком до трех лет.

По данным «Интерфакса», столицей Малороссии будет Донецк, а Киев приобретет статус историко-культурного центра. Захарченко подчеркнул, что само название «Украина» дискредитировало себя.

Флагом Малоросси будет флаг Богдана Хмельницкого.