Поклонская оценила ситуацию с турбинами Siemens в Крыму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская , комментируя ситуацию с турбинами Siemens в Крыму, заявила, что недоброжелатели намеренно раздувают скандал на тему Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Крымская тема — это тема, которая всегда будет вызывать площадку для того, чтобы придумать какие-то скандалы. Потому что это Крым. Потому что кому-то не нравится русский Крым. Но по-другому нельзя. Крым русским был, русский есть и русским будет", - сказала депутат.

5 июля Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Россия доставила газовые турбины производства Siemens в Крым, несмотря на санкции, запрещающие поставлять оборудование для производства энергии в этот регион.

Впоследствии стало известно, что концерн Siemens подал иски против компаний, причастных к поставкам его турбин в Крым.