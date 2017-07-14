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Путин впервые изменит традиции увольнять премьера перед выборами
Президент РФ Владимир Путин впервые не отправит в отставку премьер-министра перед выборами, Дмитрий Медведев будет занимать эту должность как минимум до мая 2018 года. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников и собеседников, близких к администрации президента, аппарату Белого дома и самому Медведеву.
По словам собеседников телеканала, Медведев обладает «особым статусом». Он бывший президент и лидер «Единой России», победившей на выборах Госдумы. Источники поясняют, что «будет трудно объяснить населению его досрочную отставку».
По мнению близкого к Медведеву человека, премьер «прошел самое главное испытание - властью, отдал пост президента, поэтому Путин ему доверяет». Кроме этого, у Путина «стабильно высокий рейтинг», и падение популярности премьера из-за фильма Алексея Навального «Он вам не Димон» не помешает президенту переизбраться на четвертый срок. «Медведев иногда возражает Путину, но он не портит с ним отношения. Именно из-за этого он иногда выглядит слабым, но так или иначе отношения у них хорошие», - отметил один из источников.
В свои предыдущие два президентских срока Путин увольнял премьеров досрочно. Свой первый кабинет министров во главе с Михаилом Касьяновым он отправил в отставку за два месяца до выборов президента. А пришедшего ему на смену Михаила Фрадкова Путин уволил за полгода до выборов.
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