Кадыров назвал странным приговор фигуранту дела об убийстве Немцова



Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странным приговор суда по делу об убийстве Немцова , а доказательства вины подсудимых – "сомнительными", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строгого режима при сомнительных доказательствах вины", — говорится со ссылкой на Кадырова в сообщении, опубликованном на сайте правительства Чечни.



Недоумение Кадырова, по данным пресс-службы, вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из осужденных наказание в виде пожизненного лишения свободы. "Рамзан Кадыров отметил, что ему неизвестны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки. При этом, подчеркивает глава ЧР, убийства чеченцев, кавказцев, происходящие в других городах и субъектах страны, игнорируются разного рода правозащитниками и изданиями, ратующими за защиту прав человека", — говорится в документе.



Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что, по его мнению, дело об убийстве Немцова было слишком политизированным, вина осужденных не до конца доказана.



Московский военный суд в четверг назначил пяти участникам убийства Немцова от 11 до 20 лет заключения. Все пятеро — исполнители преступления. По мнению следствия, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны.

