Forbes вычислил самых богатых российских чиновниц

Издание оценило доход Соломатиной за 2016 года в более чем 56,2 миллиона рублей, что почти вдвое больше ее дохода в 2015 году. По словам депутата, источники ее доходов «связаны с владением определенным имуществом».

Второе место в рейтинге заняла сенатор от Тывы Людмила Нарусова , за прошлый год, по данным Forbes, заработавшая 28,74 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает вице-спикер Госдумы от «Справедливой России» Ольга Епифанова , которая, по расчетам Forbes, заработала 24,53 миллиона рублей. Доход Епифановой за прошлый год совпал по сумме с ее заработком в 2015-м.