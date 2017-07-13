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Forbes вычислил самых богатых российских чиновниц
Член комитета Госдумы по охране здоровья, единоросс Татьяна Соломатина стала лидером рейтинга самых богатых женщин, работающих в федеральных органах российской власти. Рейтинг опубликовал Forbes Woman.
Издание оценило доход Соломатиной за 2016 года в более чем 56,2 миллиона рублей, что почти вдвое больше ее дохода в 2015 году. По словам депутата, источники ее доходов «связаны с владением определенным имуществом».
Второе место в рейтинге заняла сенатор от Тывы Людмила Нарусова, за прошлый год, по данным Forbes, заработавшая 28,74 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает вице-спикер Госдумы от «Справедливой России» Ольга Епифанова, которая, по расчетам Forbes, заработала 24,53 миллиона рублей. Доход Епифановой за прошлый год совпал по сумме с ее заработком в 2015-м.
Четвертое место заняла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с доходом в 22,9 миллиона рублей. За ней в рейтинге следует депутат Госдумы от «Единой России» Елена Панина (16,5 миллиона рублей), на шестом месте - депутат-единоросс Наталья Назарова (15,7 миллиона рублей). На седьмом месте — зампред правительства Ольга Голодец (15,6 миллиона рублей).
Замыкают рейтинг депутат Госдумы от КПРФ Светлана Савицкая (15,4 миллиона рублей), парламентарий от «Единой России» Валентина Терешкова (12,3 миллиона рублей) и депутат-единоросс Валентина Рудченко (10,5 миллионов рублей).
Из правительства в список самых богатых чиновниц вошла только Голодец. Сотрудницы администрации президента в рейтинг также не попали. При составлении рейтинга его авторы использовали данные деклараций. В общей сумме доход попавших в этот список госслужащих составил почти 220 миллионов рублей.
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