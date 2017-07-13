Захарова назвала опубликованный НАТО фильм о «Лесных братьях» попыткой извратить историю

«Военно-исторические общества, антифашистские организации, историки, общественные деятели, политологи, журналисты, поисковики! Не оставайтесь безразличными, это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера — герой, а "Лесные братья" — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель внешнеполитического ведомства также заявила, что в результате диверсий «лесных братьев» погибли тысячи мирных жителей.

11 июля НАТО на официальной странице Facebook был опубликован видеоролик, в котором участники движения «Лесные братья», существовавшего в 1940-1950 годах на территории Латвии, Литвы и Эстонии, позиционируются как борцы за независимость своих стран от Советского Союза.