Москву наводнила ядовитая черешня

В Москве уже десять человек попали в больницу из-за отравления купленной у метро «ядовитой черешней». Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте»

Одна из пострадавших, 53-летняя Валентина Петрушенко, рассказала, что потеряла сознание, съев полкило ягод, купленных у метро «Университет».

По словам женщины, «ягоды выглядели очень привлекательно», но съев их, она почувствовала «очень сильную боль внизу живота», у нее начался понос, рвота и «покраснел глаз». Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Петрушенко отметила, что «черешня оказалась плохая, с химикатами». «Обрабатывали ее чем-то, и такие ягоды поступили к нам на продажу», - пояснила она.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске СК начал проверку по факту отравления семьи. 60-летний мужчина, его 57-летняя жена и 30-летний сын почувствовали недомогание, когда съели клубнику и черешню, купленную на местном рынке. К приезду «скорой» отец семейства уже скончался. Его родственников доставили в реанимацию.