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Лавров ответил «даме из Госдепа»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт о том, что он «любит забегать вперед». Об этом сообщает Russia Today.
«Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю», - удивился министр. Лавров подчеркнул, что «они не знакомы».
Накануне, 11 июля, Науэрт, комментируя слова Лаврова о создании центра мониторинга соблюдения перемирия в Сирии, заявила, что российский министр «любит много говорить, забегая вперед». «Я полагаю, что переговоры все еще ведутся», - отметила тогда она.
Однако в ответ на вопрос Russia Today глава МИД РФ пояснил, что документ, подписанный в Аммане Россией, США и Иорданией содержит конкретный пункт, который фиксирует достигнутую договоренность о создании центра мониторинга.
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