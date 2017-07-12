Лавров ответил «даме из Госдепа»

«Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю», - удивился министр. Лавров подчеркнул, что «они не знакомы».

Накануне, 11 июля, Науэрт, комментируя слова Лаврова о создании центра мониторинга соблюдения перемирия в Сирии, заявила, что российский министр «любит много говорить, забегая вперед». «Я полагаю, что переговоры все еще ведутся», - отметила тогда она.