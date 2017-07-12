В аэропорту Сан-Франциско чудом избежали «авиакатастрофы века»

Самолет Airbus 320, на борту которого находились 135 пассажиров и пять членов экипажа, начал снижение на рулежную дорожку, на которой находились четыре самолета с пассажирами

В аэропорту Сан-Франциско диспетчерам удалось предотвратить самую крупную авиакатастрофу в истории гражданской авиации, в которой чуть не столкнулись пять пассажирских самолетов. Об этом сообщает The Sun.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на субботу, восьмого июля. Самолет Airbus 320 компании Air Canada, на борту которого находились 135 пассажиров и пять членов экипажа, начал снижение на рулежную дорожку, на которой находились четыре самолета с пассажирами, которые ожидали своей очереди на взлет.

Диспетчер ообнаружил ошибку пилота, когда самолет коснулся взлетно-посадочной полосы и дал ему указание набрать высоту. Пилот выполнил указание диспетчера и со второго раза приземлился в положенном месте.