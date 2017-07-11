Mexx объявил о скором уходе из России

Компания Mexx покидает Россию с закрытием последних магазинов. Торговая точка в Москве проработает до 31 июля.

Магазин Mexx представлен в ТРЦ «Золотой Вавилон» в Москве. Как пишут «Ведомости» , турецкая компания сообщила российским управленцам из BNS Group, что бизнес сочли неприбыльным. Предприниматели отказались от выпуска новой коллекции. В то же время продажи магазинов в 2016 году сократились на 15%.

Еще в декабре 2014 года Mexx объявили банкротом по решению суда в Амстердаме. Топ-менеджмент объяснял это девальвацией рубля, политическими конфликтами в Восточной Европе и другими причинами. Магазины начали закрываться или распродавать остатки.