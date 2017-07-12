Татарстан лишится «президента» и потеряет особый статус

«Позиция федерального центра по поводу договора с Казанью совершенно ясна: с высокой степенью вероятности нового соглашения не будет. Сегодня для этого нет никаких объективных причин и оснований», - подчеркнул Орлов.

Он напомнил, что в 2016 году Минниханов «позволил себе открытый бунт, связанный с системой распределения налогов между федеральным и татарстанским бюджетами». По мнению эксперта, таким способом глава республики «бросил вызов» федеральному центру. «Неудивительно, что нынешние обращения Казани к Москве остаются без ответа. Более того, решение руководства Татарстана действовать в публичной сфере выглядит странным. Логичнее было бы вести переговорный процесс не публично, тем более, что у них есть возможность влиять и на межбюджетные отношения, и на обсуждение других вопросов», - пояснил Орлов.

Эксперт Фонда гражданских инициатив заявил «МК», что решение Кремля не продлевать особый договор «стало результатом его болезненного отношения к усилению региональных элит».

Накануне в СМИ появилась информация, что Кремль не будет продлевать договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, срок действия которого истекает в августе 2017 года. Сейчас Татарстан - единственный субъект РФ, во главе которого стоит президент, а также единственный регион, сохранивший «договорные» отношения с федеральными властями.

Договор, о котором идет речь, предоставляет властям республики право выдавать паспорта с вкладышем «на государственном языке Республики Татарстан (татарском) и с изображением государственного герба Республики Татарстан». В документе говорится, что, по Конституции России и Конституции республики, «Татарстан (государство) — субъект Российской Федерации — обладает всей полнотой государственной власти вне пределов ведения» и полномочий России «по предметам совместного ведения».