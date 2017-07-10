"Справедливая мера": Матвиенко поддержала отмену транспортного налога

По ее словам, среди сенаторов есть сторонники и противники этой идеи. Матвиенко назвала повышение акциза более справедливой мерой, чем налог на транспортное средство.

По мнению главы Совфеда, в частности, это было бы хорошей социальной мерой для ветеранов и пенсионеров, которые часто используют свой автомобиль только летом.

Так Матвиенко прокомментировала выступление одного из участников встречи с членами Палаты молодых законодателей в СФ. По его мнению, рост акциза на рубль-полтора позволит отказаться от транспортного налога, и тогда каждый автомобилист будет платить столько, сколько купил и проехал.