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"Справедливая мера": Матвиенко поддержала отмену транспортного налога
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею отмены транспортного налога при повышении стоимости акциза на бензин. Об этом сообщает «Интерфакс».
По ее словам, среди сенаторов есть сторонники и противники этой идеи. Матвиенко назвала повышение акциза более справедливой мерой, чем налог на транспортное средство.
По мнению главы Совфеда, в частности, это было бы хорошей социальной мерой для ветеранов и пенсионеров, которые часто используют свой автомобиль только летом.
Так Матвиенко прокомментировала выступление одного из участников встречи с членами Палаты молодых законодателей в СФ. По его мнению, рост акциза на рубль-полтора позволит отказаться от транспортного налога, и тогда каждый автомобилист будет платить столько, сколько купил и проехал.
Ранее глава Минтранса Максим Соколов заявлял, что полный переход на топливный акциз и уход от транспортного налога возможны лишь после 2020 года. Он пояснял, что транспортный налог наполняет региональные дорожные фонды.
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