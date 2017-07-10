Две девушки в Чехии разбились на машине в прямом эфире

Две жительницы Чехии попали в автомобильную аварию во время прямого эфира в Facebook. Об этом сообщает The Mirror.



Видео транслировалось в соцсети Николь Барабасовой (Nikol Barabasova), за рулем находилась ее подруга. В ролике видно, как девушки едут в машине на высокой скорости и смеются. По данным издания, в момент инцидента автомобиль набрал скорость около 120 километров в час.



Девушки направлялись а населенный пункт Обрнице и врезались в шумоизоляционную стену у дороги. В момент аварии Барабасова выронила телефон из рук, но трансляция продолжилась до прибытия медиков на место происшествия.



Издание отмечает, что пассажир скончалась на месте, а водитель госпитализирована с тяжелыми травмами головы.