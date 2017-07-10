Богатые россияне скупают валюту

Москва, 10 июля - "Вести.Экономика" Состоятельные россияне выходят из рублевых активов и вкладываются в валюту. Это происходит на фоне изменения ситуации на рынке нефти.

В июне наблюдалось бегство клиентов в валюту, они скупали в основном американский доллар, а вот вложения в рублевые финансовые инструменты резко сократилось. Об этом говорится в отчете ИК "Атон". За отчетный месяц вложения крупных клиентов компании (от $100 тыс.) в американскую валюту увеличились на 52% по сравнению со среднемесячным показателем вложения. Вложения в ОФЗ тем временем сократились на 17%. Стоит отметить, что покупали клиенты именно доллар, хотя позиции американской валюты на международном рынке Forex не выглядели слишком прочными, скорее наоборот. Индекс доллара к корзине шести основных валют еще с марта находится в нисходящем тренде.

В паре с евро за этот период доллар потерял почти 10%. Что касается фондовых активов, то здесь также наблюдались существенные распродажи. По основным секторам отток средств составил 15 и более процентов. По сути, приведенная статистика отражает динамику на рынках. Рубль начал слабеть как раз в середине июня, на долговом рынке РФ также наметилась коррекция, да и фондовый индекс ММВБ в июне зафиксировал локальный минимум.

Инвесторы не видят смысла вкладываться в дешевеющие активы. Как правило, в такие моменты происходит перекладка, в данном случае мы видим перекладку в американский доллар. Выход в доллар является классическим шагом на время неопределенности или негативных трендов. Стоит еще раз отметить, что динамика российских финансовых активов тесно связана с динамикой нефтяных цен. Когда на рынке "черного золота" наметился устойчивый нисходящий тренд, российские активы перестали представлять для инвесторов интерес. Возможно, ситуация изменится ближе к осени, но, опять же, все будет зависеть от ситуации на рынке нефти. Некоторые эксперты уверены, что баррель нефти еще существенно подорожает.