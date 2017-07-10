Москва решила поставить НАТО на место

Любая дискуссия с НАТО превращается в односторонние обвинения против России. По этой причине нынешнего постоянного представителя России при альянсе Александр Грушко может сменить наблюдатель в ранге временного поверенного.

В случае, если постоянного представителя при НАТО сменит временный поверенный, это будет значить существенное понижение уровня российского представительства при североатлантическом альянсе. Пока такой шаг только обсуждается и решение не принято.

Однако в Москве не будут видеть иного выхода, если в альянсе продолжат нынешнюю линию: на словах приветствовать диалог, а на практике требовать от России отказаться от выбранного ею стратегического внешнеполитического курса. "Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как Александр Грушко вернется в Москву", — пишет газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД России

"Очень многое будет зависеть от того, в каком русле будут двигаться отношения России и Соединенных Штатов, придем ли мы к общему решению по конфликту в Сирии, получится ли снизить напряженность в Европе, на Украине. Кроме того, террористическая угроза сейчас возросла. Нам надо пережить этот период, а в будущем, надеюсь, контакты будут развиваться", — считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Тем временем представитель НАТО прямо заявил, что российская внешняя политика по мнению альянса – незаконна. Москва якобы испытывает НАТО на прочность.