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СМИ: в Гамбурге атаковали охрану отеля, где остановился Путин
Силы безопасности отеля Парк Хаятт в Гамбурге, где остановился президент России Владимир Путин были атакованы, передает Bild со ссылкой на данные полиции.
Кроме Путина, в отеле также остановились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.
Ранее сообщалось, что в Гамбурге противники саммита G20 поджигают машины и блокируют дороги.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию саммита G20.
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