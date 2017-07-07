СМИ: в Гамбурге атаковали охрану отеля, где остановился Путин

Силы безопасности отеля Парк Хаятт в Гамбурге, где остановился президент России Владимир Путин были атакованы, передает Bild со ссылкой на данные полиции.

Кроме Путина, в отеле также остановились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

Ранее сообщалось, что в Гамбурге противники саммита G20 поджигают машины и блокируют дороги.