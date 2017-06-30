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Ливень затопил Шереметьево
В пятницу, 30 июня, из-за дождя в аэропорту Шереметьево начался потоп. Об этом сообщает Life.
Издание опубликовало запись, присланную очевидцами. Видео демонстрирует, что одна из взлетно-посадочных полос оказалась полностью затоплена.
На кадрах также видно, как тягачи с чемоданами пассажиров плывут по дороге на территории аэропорта.
В пятницу, 30 июня, в Москве началась сильная гроза с ливнем и градом. Порывы ветра достигают 24 метров в секунду.
В МЧС отметили, что из-за ухудшения погоды возможны подтопления некоторых улиц столицы, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, рекламных конструкций, а также остекления зданий.
Из-за неблагоприятных прогнозов коммунальные службы Москвы переводят в усиленный режим работы.
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