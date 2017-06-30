Ливень затопил Шереметьево

Издание опубликовало запись, присланную очевидцами. Видео демонстрирует, что одна из взлетно-посадочных полос оказалась полностью затоплена.

На кадрах также видно, как тягачи с чемоданами пассажиров плывут по дороге на территории аэропорта.

В пятницу, 30 июня, в Москве началась сильная гроза с ливнем и градом. Порывы ветра достигают 24 метров в секунду.

МЧС отметили, что из-за ухудшения погоды возможны подтопления некоторых улиц столицы, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, рекламных конструкций, а также остекления зданий.

Из-за неблагоприятных прогнозов коммунальные службы Москвы переводят в усиленный режим работы.