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Авакова обвинили в подготовке госпереворота
Депутат Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко обвинил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в подготовке государственного переворота. По его словам, глава МВД намерен стать премьер-министром. Об этом Лещенко рассказал в эфире телеканала ZIK.
«Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, в том числе и к захвату власти. Сам министр внутренних дел готовится стать премьер-министром. Ведь не секрет, что без визы Авакова правительство решение не принимает. Кроме того, он является «смотрящим» над министрами, которые работают от «Народного Фронта», — отметил Лещенко.
По его словам, Аваков окружил себя «полукриминальной группировкой», которая решительно настроена действовать.
В конце 2016 года бывший депутат Верховной Рады Олег Царев также обвинил министра в планировании переворота.
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