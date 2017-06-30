Авакова обвинили в подготовке госпереворота

«Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, в том числе и к захвату власти. Сам министр внутренних дел готовится стать премьер-министром. Ведь не секрет, что без визы Авакова правительство решение не принимает. Кроме того, он является «смотрящим» над министрами, которые работают от «Народного Фронта», — отметил Лещенко.

По его словам, Аваков окружил себя «полукриминальной группировкой», которая решительно настроена действовать.