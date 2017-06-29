Медведев предложил продлить контрсанкции

Теперь, по словам премьера, инициативу о продлении ограничительных мер официально внесет правительство. Медведев отметил, что России придется пойти на этот шаг, чтобы защитить свои национальные интересы и поддержать аграрный сектор.

При этом глава правительства подчеркнул, что режим взаимных санкций не имеет перспектив.

Накануне, 28 июня, Евросоюз продлил на полгода секторальные санкции против России. Такое решение было основано на оценке прогресса в выполнении минских соглашений, которую дали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель

Речь идет об ограничении доступа на европейские финансовые рынки российским госбанкам, их подразделениям, учрежденным за пределами ЕС, а также крупным российским энергетическим компаниям и оборонным предприятиям.

ЕС также продлил эмбарго на торговлю российским оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения - для военных нужд. Ограничительные меры распространяются и на отдельные технологии в области разработки и добычи нефти.