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Глава госдепа США наорал на сотрудников Белого дома
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон устроил в Белом доме скандал. Из-за проблем с утверждением заместителей руководитель госдепартамента накричал на руководителя кадрового управления Джонни де Стефано.
Под горячую руку также попали другие сотрудники администрации президента США. Их госсекретарь обвинил в утечке данных, которые портят ему репутацию. Как пишет ТАСС, Тиллерсон на повышенных тонах напомнил всем, что президент Дональд Трамп прежде обещал предоставить ему полную свободу в вопросе назначения заместителей.
Свидетелями неприятной сцены стали многие, в том числе - политический советник и зять Трампа Джаред Кушнер. Он заявил, что такие срывы являются непрофессиональными.
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