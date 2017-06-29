Порошенко поручил Конституционной комиссии Украины подготовить проект изменений в основной закон относительно статуса Крыма. Автономная республика – такой статус присвоен Крыму на Украине – не может существовать в составе унитарного государства.

"Мы работаем только по статусу Крыма, потому что мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны", – заявил народный депутат Украины от "Радикальной партии" Олега Ляшко , член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь в эфире программы "Итоги дня" на украинском 5 канале.

В новейшей истории Украины Крым всегда считался автономией в составе унитарного – по Конституции – государства. На это юридическое противоречие неоднократно указывали эксперты. Но только сейчас конституционная комиссия получила от президента указание проработать крымский вопрос. И больше ничего.

"Сейчас комиссия получила, скажем так, поручение президента работать именно над разделом десятым, где описан статус автономной республики Крым", – подтвердил Юрий Чижмарь.

Как ранее писали Dni.ru , снижение статуса и урезание полномочий – такое будущее ждало Крым, если бы он не воссоединился с Россией. Украинское государство, "сжав зубы", терпело автономию полуострова, заявил глава Общественной палаты Крыма, бывший вице-спикер парламента республики Григорий Иоффе

"Все годы мы испытывали на себе пресс украинского государства, которое сквозь зубы позволяло нам этот статус выдерживать. Перед самым государственным переворотом Януковичу вздумалось изменить конституцию, в которой была отдельная глава: "Автономная Республика Крым", – сказал экс-депутат.

Напомним, в марте 2014 года крымский референдум показал, что 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя отдали свои голоса за воссоединение полуострова с Россией.